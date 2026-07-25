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Heredia estrena siete paradas de autobús más accesibles e inclusivas

Las nuevas estructuras incorporan mejoras para adultos mayores y personas con discapacidad visual.

Por Teletica.com Redacción 24 de julio de 2026, 20:45 PM
Bancas con altura justa para adultos mayores, líneas y puntos que guían a personas con discapacidad visual son parte de las mejoras que tienen siete nuevas paradas de buses en Heredia. 

Se ubican cerca del Liceo, en el centro del cantón, en los Lagos Guararí, en la Aurora y en Santa Cecilia. 


El diseño se hizo tras consultas a usuarios. Se calcula que casi 65 mil personas utilizan el transporte público en la llamada Ciudad de las Flores. 

Un proyecto similar a este también se realizó en Tibás y se espera seguir en Curridabat.


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