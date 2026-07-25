Heredia estrena siete paradas de autobús más accesibles e inclusivas

Bancas con altura justa para adultos mayores, líneas y puntos que guían a personas con discapacidad visual son parte de las mejoras que tienen siete nuevas paradas de buses en Heredia.

Se ubican cerca del Liceo, en el centro del cantón, en los Lagos Guararí, en la Aurora y en Santa Cecilia.





El diseño se hizo tras consultas a usuarios. Se calcula que casi 65 mil personas utilizan el transporte público en la llamada Ciudad de las Flores.



