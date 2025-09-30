Hawái: el paraíso volcánico donde la lava y el surf se viven como atractivo turístico

Hawái es un archipiélago compuesto por ocho islas principales y se ubica a más de 7.900 kilómetros de Costa Rica, a 6.132 de Japón y a 4.178 de Los Ángeles, California. Su capital es Honolulu.

Los primeros asentamientos se dieron entre los años 300 y 600. Siglos más tarde, en 1778, el capitán James Cook llegó al archipiélago y lo bautizó como las Islas Sandwich, en honor a su patrocinador, el conde de Sandwich. En 1810, el rey Kamehameha unificó las islas bajo un solo reinado, y en 1959, tras un referéndum, Hawái se convirtió en el estado número 50 de Estados Unidos.



La naturaleza ha sido protagonista en la historia de estas tierras. Volcanes como el Kilauea, el Mauna Loa y el Hualalai siguen activos y regalan espectáculos únicos, con ríos de lava que muestran la fuerza del planeta, muy distinta a la que se observa en Costa Rica. En contraste, la hospitalidad de su gente y su constante sonrisa hacen que la experiencia sea tan cálida como sus paisajes, un rasgo en el que sí se parecen mucho a los costarricenses.

Hawái es también la cuna del surf. Sus olas, que en algunos puntos alcanzan hasta 20 metros, fascinaron a los primeros europeos, quienes pensaron que los nativos tenían el poder de caminar sobre el agua. Hoy, este deporte es parte de su identidad y uno de los grandes atractivos turísticos.



La cultura hawaiana se expresa en símbolos como el lei (guirnalda de flores que se ofrece como bienvenida), el ukelele, las camisas floreadas y las máscaras tiki. También es tierra de figuras históricas y contemporáneas: aquí nació Barack Obama en 1961. Actualmente, el archipiélago cuenta con 1,4 millones de habitantes.



Su gastronomía es otro imán para los viajeros. Platos como el poke —pescado crudo marinado con arroz y vegetales—, el kalua —cerdo cocido lentamente al vapor con sal marina— y el loco moco, que combina arroz, carne, salsa y huevo frito, reflejan la fusión cultural de estas islas. Entre sus principales cultivos destacan la piña, la caña de azúcar, el café y la macadamia.

En Hawái, el Aloha spirit es más que un saludo. Significa vivir con alegría, calma y energía positiva, un estilo de vida comparable al pura vida costarricense. Esa filosofía, sumada a la música y a la naturaleza, hace que Hawái sea mucho más que un destino: es una invitación a desconectarse, descubrir y dejarse llevar por la magia del Pacífico.