Haga un recorrido fotográfico por las joyas arquitectónicas de Coronado

Don Ricardo Zúñiga ha recorrido Coronado en los últimos meses buscando fotografías de estructuras que llaman la atención en el cantón. Casas antiguas no se escapan de su lente, algunas cercanas a los 100 años de construidas.

Dice tener 110 estructuras documentadas, entre las que también hay iglesias o capillas.

“Yo recorro hace tres meses seguidos visitando las casas, pidiendo la autorización, porque no me gusta hacerlo sin consulta y nadie me ha dicho que no. "Me gustó mucho por la historia la casa del Padre Núñez, es una casa emblemática, en Patio de Agua, arriba”, explicó.

Estas fotografías se exponen en el anexo de la Municipalidad de Coronado durante todo el mes de mayo.

