Guillermo Hernández: medio siglo tallando vida en piedra, madera y bronce

Cuando usted va ingresando a Barva desde el centro de Heredia, encuentra a mano derecha la figura de una aborigen angelical de piedra caliza de Nicoya; metros más adelante, a mano izquierda, un guitarrista hecho en resina con estructura metálica: ambas son del escultor Guillermo Hernández González, quien ya tiene 50 años en esta labor.

“Es una necesidad estar haciendo algo, todos los días, aunque no se venda una obra, un producto empezado y terminado es una ganancia, es un testimonio de que he vivido”, comentó Hernández.

También trabaja en madera, mármol y bronce, e incluso es amante de la pintura. Su casa está llena de obras.

“Cuando inicié el estudio, me incliné por la escultura y sobre todo me ha gustado mucho trabajar en piedra, lo único que exige es mucho trabajo, mucho esfuerzo”, aseguró.

A sus 77 años, este exprofesor de Artes Plásticas se siente con fuerzas para seguir como escultor.

“Hasta el último segundo, como dicen, uno piensa y hasta que Dios me dé fuerza, porque si no, le preguntaba a una persona cuál era la mejor obra que había hecho y dice, todavía no la he hecho”, finalizó Guillermo.

