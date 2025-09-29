Guía esencial para mantener las prótesis dentales fijas en perfecto estado

La prótesis implantosoportada es un dispositivo dental fijo, sostenido por implantes que se anclan directamente al hueso. Al no poder retirarse ni moverse, requiere de una rutina de higiene rigurosa y constante para garantizar su buen estado y prolongar su vida útil.

Para mantenerla en óptimas condiciones, es indispensable el uso de superfloss, un tipo especial de hilo dental con una parte más gruesa que facilita la limpieza en la zona posterior de la prótesis. A este cuidado se suma la utilización de cepillos interdentales, que mediante movimientos rotatorios permiten eliminar la placa y restos de alimentos que se acumulan debajo de la estructura (ver video adjunto).



Otro recurso recomendado son los irrigadores orales, como el waterpik, los cuales ayudan a remover residuos antes de proceder con el cepillado. Este último debe realizarse con la misma técnica aplicada a los dientes naturales: movimientos circulares y de barrido.



La combinación de estos métodos de higiene no solo favorece la salud oral, sino que también contribuye a prolongar significativamente la durabilidad y funcionalidad de la prótesis implantosoportada.