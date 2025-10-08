‘Gamers’, esta empresa de telecomunicaciones ofrece la mejor experiencia en videojuegos

Ookla es una empresa líder en análisis y datos de redes, conocida principalmente por su aplicación Speedtest. Premia periódicamente a las mejores empresas de telecomunicaciones.

Metrocom recibió, por tercer año consecutivo, el galardón a la red fija más rápida de Costa Rica (ver video adjunto). También recibió el galardón a la mejor experiencia en videojuegos de Ookla, realizando pruebas a 17 servidores de videojuegos, entre ellos: Call of duty, Fortnite, League of Legends y Free Fire.



El premio a la red fija más rápida de Costa Rica, sumado a la mejor experiencia en videojuegos, demuestra al público que se trata de un servicio de alta calidad.