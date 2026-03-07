Feria impulsa opciones para tener casa propia

La ExpoConstrucción 2026 será el escenario donde BAC presentará una propuesta integral de financiamiento habitacional enfocada en facilitar el acceso a vivienda propia. Durante los cinco días de feria en el Centro de Eventos Pedregal, las personas podrán recibir asesoría personalizada, conocer su capacidad de crédito en el momento y completar el proceso de solicitud.

Dentro de las alternativas destaca el programa de bono-crédito, dirigido a núcleos familiares con ingresos iguales o menores a ₡1.950.000 que no hayan recibido subsidios previos y que no posean vivienda propia. Bajo esta modalidad, el monto máximo del inmueble a adquirir o construir es de ₡76 millones. Asimismo, el banco promoverá soluciones para construcción en lote propio y opciones para remodelación, ampliando así las posibilidades más allá de la compra tradicional.



La entidad también impulsará beneficios complementarios pensados en la etapa posterior a la adquisición, como Tasa Cero en más de 30 comercios afiliados para equipar el hogar, vigente hasta el 31 de mayo de 2026, además de asistencias incluidas en el seguro del préstamo. Quienes reciben su salario con el banco podrán acceder a condiciones preferenciales adicionales, consolidando una oferta que busca acompañar el proceso desde la aprobación hasta la mudanza.

