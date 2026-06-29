Facilitan llamadas a Venezuela con descuento para apoyar a familias afectadas

Ante la emergencia que enfrenta Venezuela tras los terremotos, los clientes de kölbi en Costa Rica podrán acceder a un 50% de descuento en las llamadas internacionales hacia ese país, con el objetivo de facilitar la comunicación con familiares y seres queridos.

La medida estará vigente del 26 de junio al 5 de julio y aplica para llamadas internacionales MIDA realizadas desde los servicios prepago, postpago y telefonía fija. Durante ese periodo, el costo será de USD $0,155 por minuto, en lugar de la tarifa habitual de USD $0,31.

“Sabemos que, en situaciones difíciles, escuchar la voz de un ser querido puede brindar tranquilidad y esperanza. Con esta iniciativa queremos acompañar a nuestros clientes y facilitar que puedan mantenerse cerca de sus familias, aun cuando la distancia los separa”, indicó Óscar Romero, gerente de Telecomunicaciones de kölbi.

Para realizar la llamada, los usuarios deben marcar 00 + 58 + código de ciudad + número telefónico. Quienes deseen obtener más información sobre la promoción pueden consultar el sitio web kölbi.cr.