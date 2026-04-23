Expomóvil 2026: BAC presenta soluciones para estrenar vehículo sin complicaciones

BAC presentó su oferta de financiamiento durante la Expomóvil 2026, que se desarrolla del 16 al 26 de abril en el Centro de Eventos Pedregal, con el objetivo de facilitar la compra de vehículos mediante procesos más ágiles y accesibles. La propuesta forma parte de su campaña “Es aquí donde empieza”, enfocada en acompañar a los clientes en la adquisición de su automóvil.



Entre los principales beneficios destacan créditos con tasa fija en colones y dólares durante todo el plazo, financiamientos de hasta 100 meses y condiciones especiales para renovación, clientes con salario en el banco y compra de vehículos sostenibles.

Se ofrece aprobación inmediata en feria y la posibilidad de gestionar previamente una carta de aprobación de forma digital, lo que agiliza significativamente el proceso de compra.



La oferta también incluye beneficios adicionales como Tasa Cero en accesorios, dispositivos de seguridad, hospedajes y el uso gratuito de Compass por tres meses.

BAC brinda alternativas como leasing, seguros con coberturas ampliadas —incluyendo deducible único, repuestos originales y auto sustituto— y servicios de rastreo GPS, consolidando una propuesta integral que busca impulsar la movilidad y facilitar el acceso a soluciones financieras adaptadas a cada cliente.

