Expomóvil 2026 abre con financiamiento y nuevas tendencias del mercado

Expomóvil 2026 abre sus puertas en el Centro de Eventos Pedregal con una amplia oferta de vehículos, innovación tecnológica y condiciones de financiamiento exclusivas impulsadas por entidades como DAVIbank.

Entre sus beneficios destacan tasas fijas durante todo el crédito, hasta tres meses de gracia para iniciar pagos, cuatro meses de seguro gratis y aprobaciones en minutos.

Se ofrecen plazos de hasta 96 meses, primas desde el 10% y tasas competitivas del 9,25% en colones y 8% en dólares.

DAVIbank recomienda a los consumidores analizar cuidadosamente las condiciones del financiamiento antes de adquirir un vehículo, optar por créditos en la misma moneda de sus ingresos y valorar aspectos como el tipo de cambio, tasas, plazos y comisiones.

En cuanto a las tendencias del mercado, DAVIbank reporta que el financiamiento en dólares continúa liderando con un 60%, frente al 40% en colones. Los SUV encabezan la preferencia en el segmento personal, representando el 63% de las importaciones, mientras que los pick-up destacan en el sector empresarial.