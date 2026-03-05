ExpoConstrucción 2026: el momento ideal para financiar su vivienda

Con una propuesta centrada en facilitar el acceso a vivienda, BAC participará en la ExpoConstrucción 2026, del 4 al 8 de marzo en el Centro de Eventos Pedregal, bajo el concepto “Es aquí donde empieza”.

Durante la feria ofrecerá tasa fija hasta por ocho años en créditos de vivienda en colones, aprobación inmediata y la posibilidad de pagar la primera cuota hasta el cuarto mes, sin intereses durante los tres primeros meses para financiamiento de casa, lote o construcción.

El BAC también aplicará el beneficio de “cero gastos” en proyectos precalificados, que exonera del pago de comisión, gastos legales y avalúo -excepto costos de traspaso-. Además, impulsará soluciones de vivienda sostenible para inmuebles, junto con convenios con desarrolladoras, avalúo y mudanza gratuita, y más de 15 asistencias para el hogar incluidas en el seguro del préstamo.



Quienes asistan al evento podrán consultar por el bono-crédito de vivienda, dirigido a familias con ingresos iguales o menores a ₡1.950.000 y para soluciones habitacionales de hasta ₡76 millones.

Asimismo, clientes que reciban su salario con el banco accederán a tasas preferenciales y a Tasa Cero en más de 30 comercios afiliados para la compra de menaje, tecnología y decoración, con plazos de hasta 24 meses y vigencia hasta el 31 de mayo de 2026.