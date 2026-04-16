Expo Móvil 2026 inicia con financiamiento ágil y beneficios exclusivos del Banco Nacional

La Expo Móvil 2026 abrió sus puertas este 16 de abril en el Centro de Eventos Pedregal, consolidándose como uno de los espacios más importantes para quienes buscan adquirir vehículo en Costa Rica. En esta edición, el Banco Nacional destaca por su propuesta de financiamiento accesible, ágil y con beneficios adicionales para los clientes.

Entre las principales ventajas, la entidad financiera ofrece un proceso de aprobación rápido y sencillo, que permite a los interesados conocer en cuestión de minutos su capacidad de crédito. Los requisitos son mínimos: basta con presentar la cédula y, de ser posible, una cotización o proforma del vehículo de interés.



El Banco Nacional también pone a disposición cuotas competitivas. Por ejemplo, por cada millón de colones financiados, la cuota aproximada es de ₡13.446, incluyendo el seguro de vida del crédito sin costo adicional. En el caso de financiamientos en dólares, la cuota ronda los $14,91 por cada $1.000.



Además, quienes formalicen su crédito durante la feria o en sucursales del banco recibirán beneficios adicionales como el dispositivo Quick Pass gratuito y la posibilidad de participar en un sorteo de 10 premios de hasta ₡1 millón cada uno.



El stand del Banco Nacional, con una propuesta innovadora y temática moderna, refleja el enfoque de la entidad en mejorar la experiencia del cliente, ofreciendo acompañamiento personalizado durante todo el proceso de financiamiento.



La Expo Móvil se extenderá hasta el 26 de abril: invita al público a conocer las distintas opciones del mercado y aprovechar las condiciones especiales disponibles durante el evento.