Estrene celular 5G con grandes descuentos: aquí le decimos cómo

Claro Costa Rica lanzó una serie de promociones especiales en celulares 5G, disponibles únicamente este fin de semana, con el objetivo de que más personas puedan acceder al internet móvil más rápido del país.

Entre las ofertas destacan ahorros de hasta ₡300.000 en dispositivos seleccionados, acceso a la red 5G sin costo adicional, Voz HD, así como redes sociales y música ilimitadas.

Quienes se cambien a Claro y mantengan su número podrán obtener un 65% de descuento durante las primeras tres mensualidades.



Los modelos disponibles incluyen opciones de Apple, Samsung, Motorola y Honor, marcas reconocidas por su desempeño y compatibilidad con tecnología de última generación.

Más información en claro.cr o al WhatsApp 7002-7002.