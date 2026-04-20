Estrenar vehículo será más fácil con BAC en Expomóvil 2026

El BAC llega a la Expomóvil 2026, que se realiza en el Centro de Eventos Pedregal, con una propuesta pensada para quienes desean estrenar vehículo de forma sencilla. Bajo su campaña “Es aquí donde empieza”, la entidad busca facilitar el acceso a financiamiento con procesos ágiles durante la feria.﻿

Entre los beneficios destacan tasas fijas en colones y dólares, plazos de hasta 100 meses y opciones especiales la para renovación o compra de vehículos sostenibles. Los clientes podrán obtener la aprobación inmediata de su crédito o gestionarla previamente de forma digital, agilizando así la compra en el evento.



La oferta se complementa con Tasa Cero en accesorios, hospedajes y servicios, así como opciones de leasing. En materia de seguros, quienes formalicen su crédito tendrán coberturas como deducible único, repuestos originales, auto sustituto y GPS gratuito por tres meses, brindando mayor tranquilidad al estrenar su vehículo.