Este sistema garantizará agua potable en Golfito en caso de eventual emergencia

Golfito cuenta con un generador de respaldo que garantiza el suministro de agua potable en caso de una emergencia natural.

El nuevo equipo permitirá abastecer de forma prioritaria al hospital, la estación del Cuerpo de Bomberos y otras instalaciones críticas, beneficiando directamente a cerca de 8 mil habitantes del cantón.



La iniciativa fue impulsada por la Asociación Administradora de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados de Golfito en coordinación con el Banco Nacional, que aportó 25 millones de colones para la adquisición del equipo, mientras que la comunidad contribuyó con 10 millones de colones adicionales.



El proyecto responde a estudios del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), que advierten sobre la posibilidad de un sismo de gran magnitud en la zona, siguiendo un patrón de recurrencia aproximado de 40 años, siendo el último evento registrado en 1983.