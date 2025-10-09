Estas cinco acciones pueden anular su voto en las elecciones presidenciales de 2026

El día de las elecciones tan solo debe marcar con una X dentro de la casilla que corresponde al candidato de su preferencia: de esta forma se determina la voluntad del elector.

Sin embargo, para que su voto sea válido, debe evitar las siguientes acciones:

No marque dos o más casillas.

No invada la casilla de otro candidato.

No firme ni escriba nombres, números de cédula o frases en la papeleta.

No vote con calcomanías.

No haga público su voto; es decir, no muestre deliberadamente la papeleta antes de introducirla en la urna.

También existe el voto en blanco, que ocurre cuando se entrega la papeleta sin marcar. Este tipo de votos no se suma a ningún candidato.



Así que ya sabe, para las próximas elecciones procure marcar solo una X en la papeleta.