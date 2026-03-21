Esta es la segunda entidad financiera con mayor suficiencia patrimonial del país, según SUGEF

Caja de ANDE se posiciona como la segunda entidad con mayor suficiencia patrimonial del país, según los datos oficiales más recientes publicados por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).

Con un índice de suficiencia patrimonial de 46,66%, la institución supera ampliamente el mínimo regulatorio del 10%, consolidando una estructura de capital robusta que sustenta su solidez institucional.

Según el reporte oficial, Caja de ANDE ocupa el segundo lugar en suficiencia patrimonial a nivel nacional, solo por debajo del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), siendo así una de las instituciones financieras más solventes del país.

La gerente general de Caja de ANDE, MBA. Carmen Martínez Cubero, destacó que este posicionamiento responde a una visión estratégica clara y a una cultura institucional enfocada en la estabilidad y la disciplina financiera.

“La suficiencia patrimonial es uno de los indicadores más relevantes de solidez en el sistema financiero. Este resultado es producto de una gestión basada en disciplina financiera, control de riesgos y una visión de largo plazo enfocada en la sostenibilidad y el bienestar de nuestros accionistas”, comentó Martínez Cubero. Asimismo, agregó: “Mantener una estructura de capital fuerte nos brinda resiliencia y capacidad de respuesta ante distintos escenarios. Seguimos trabajando con prudencia financiera para asegurar el bienestar de más de 141 mil accionistas”.

Este indicador fortalece el posicionamiento de Caja de ANDE como una institución financieramente sólida, capaz de crecer con estabilidad y sostener la confianza que la respalda, reafirmando su compromiso con la protección del patrimonio de sus accionistas y con una gestión de largo plazo.