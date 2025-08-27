¿Está alimentando bien a su mascota?

La alimentación adecuada es clave para el desarrollo y bienestar de nuestras mascotas en cada etapa de su vida.

Durante los primeros meses los animales cachorros necesitan una dieta especialmente formulada para su crecimiento.



Su sistema digestivo es aún inmaduro por lo que requieren alimentos ricos en proteína, grasas saludables, calcio y otros nutrientes esenciales que fortalezcan su sistema inmunológico y les permita desarrollarse correctamente.



Eso sí, a medida que las mascotas alcanzan la adultez sus necesidades nutricionales cambian.



En esta etapa es fundamental mantener un equilibrio en su alimentación para evitar el sobrepeso y conservar su energía y masa muscular.



Y luego está la etapa de la vejez ya que con el paso de los años las mascotas envejecen y su cuerpo requiere cuidados especiales en su dieta.



Brindarles alimentación adecuada en cada etapa de su vida no solo mejora su calidad, sino que también les permite vivir más tiempo, más sanos y felices a nuestro lado.