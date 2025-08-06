Escuela Rafael Francisco Osejo renueva sus espacios educativos

Nissan Costa Rica reafirma su compromiso con la educación al apoyar la mejora de la infraestructura de la Escuela Rafael Francisco Osejo, ubicada en San José y declarado patrimonio arquitectónico nacional.

La iniciativa se realizó en el marco de su programa de responsabilidad social, con más de 3.000 horas de voluntariado de colaboradores de Agencia Datsun.



El proyecto incluyó labores de pintura, mantenimiento y acondicionamiento de aulas, pasillos y áreas comunes, beneficiando a más de 300 estudiantes al ofrecerles un entorno más seguro, digno y motivador.



A la fecha, esta iniciativa ha impactado positivamente a más de 5.000 estudiantes en 10 centros educativos del país.

Para Nissan, la educación es el vehículo para transformar positivamente la sociedad.