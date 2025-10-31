Entre la montaña y el asfalto: las nuevas propuestas de Quality Motors

Con el espíritu festivo que caracteriza esta época del año, Grupo Quality Motors da un paso más y anuncia la incorporación de dos marcas de renombre internacional (ver video adjunto).

“Tenemos dos marcas, Jetour y Soueast. Jetour es una marca más aventurera, con espíritu off road, con sus modelos T1 y T2, y la marca Soueast es un poco más citadina, una marca urbana, con vehículos de siete pasajeros. Los dos modelos que tenemos son de siete pasajeros, con precios realmente innovadores, accesibles para el pueblo costarricense”, aseguró Dahian Gavidia, directora comercial Soueast y Jetour.

Los invitados a esta presentación tuvieron la oportunidad de probar los nuevos modelos, apreciando de primera mano su tecnología y comodidad.

“Tenemos una gama desde un X50, que es un vehículo como el primero de casa, con un precio bien innovador desde $23.900 dólares, pasando por un X70 de siete pasajeros”, explicó Gavidia.

Grupo Quality Motors abrió una nueva sala de ventas en La Uruca y otra en Lindora.

