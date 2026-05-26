Enfermedades cardiovasculares silenciosas: señales que no debe ignorar

Las enfermedades cardiovasculares continúan siendo una de las principales amenazas para la salud, especialmente porque muchas de ellas avanzan de manera silenciosa.

El doctor Carlos Olivares explicó que desde edades tempranas pueden comenzar a formarse placas de grasa en las arterias, conocidas como placas de ateroma, las cuales dificultan el flujo sanguíneo y aumentan el riesgo de eventos cardiovasculares graves. Hoy día incluso niños de 10 o 12 años pueden estar formando estas placas sin darse cuenta. El problema es que el cuerpo se adapta poco a poco a esos cambios y muchas personas no perciben señales de alerta hasta que ocurre un infarto o un accidente cerebrovascular.

Entre los síntomas que no deben ignorarse destacan el adormecimiento repentino en el rostro o en un brazo, dificultad para mover una extremidad, caída parcial de un ojo o sensación de pesadez en las piernas al caminar. Este último síntoma, conocido médicamente como claudicación intermitente, puede ser señal de acumulación de placas en las arterias de las extremidades inferiores y podría indicar problemas circulatorios más amplios en el organismo.



El doctor Olivares insistió en la importancia de la prevención mediante controles médicos periódicos, alimentación balanceada, ejercicio y suplementación responsable.

En Millenium Natural Systems tienen suplementos enfocados en el bienestar cardiovascular, entre ellos L-arginina, relacionada con la producción de óxido nítrico y la oxigenación sanguínea; la coenzima Q10, reconocida por sus propiedades antioxidantes; el magnesio, utilizado como apoyo en temas cardiovasculares y arritmias; y el omega de krill para las personas hipertensas.



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