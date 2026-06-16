Enfermedad le arrebató sus senos, pero la inspiró a transformar la vida de otras mujeres
Karen Martínez elabora prótesis de pezones para pacientes que han pasado por procesos similares.
Hace tan solo un año, Karen Martínez tuvo mastitis crónica granulomatosa que le hizo perder sus dos senos, una enfermedad que muy pocas veces es incontrolable.
Esta esteticista y madre de dos hijos no se dejó vencer por esa condición.
“Fue difícil, fue complicado, realmente yo le puedo decir que pasé un tiempo agotador emocionalmente, físicamente, es una cirugía bastante compleja porque es como tener dos cirugías en uno. Eso es que quitan la mama inmediatamente, ponen un implante, eso no lo hacen mucho, de hecho, cuando se trata de una mujer con cáncer en los senos, primero quitan la mama, hacen todo el tratamiento y posterior a eso colocan los implantes”, afirmó.
Tras superar el duro golpe, decidió sacar un curso para hacer prótesis de pezones. Tiene un convenio con algunas fundaciones para así ayudar emocionalmente a otras mujeres.
“Eso es una situación de identidad, entonces nosotras siempre vamos a querer ver algo ahí y resultó ser una muy buena opción para muchas mujeres. Ahorita ya tenemos bastantes mujeres que las están utilizando. En Costa Rica hay varias fundaciones de cáncer de mama y nosotros hemos estado proyectándonos para poder dar parte de nosotros. Evidentemente, en este caso, las fundaciones hacen todo un protocolo para ver si la persona aplica o no para poder adquirirlas con un precio más bajo”, aseguró.
Según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social, al año se realizan cerca de 600 cirugías reconstructivas de mama.