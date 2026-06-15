Encontrar una propiedad ahora es más fácil con BP Venta de Bienes

Hay sueños que empiezan con solo imaginarse un lugar: una casa donde la familia comparta más tiempo, un jardín para las mascotas o incluso el espacio ideal para emprender un negocio.

Y es que elegir una propiedad va mucho más allá de comprar metros cuadrados. También significa construir proyectos, recuerdos y nuevas oportunidades.

Con esto en mente es que el BP Venta de Bienes del Banco Popular ofrece distintas opciones para quienes desean dar el paso hacia su casa propia, con condiciones especiales que buscan facilitar el proceso.

Además, las personas ahora pueden explorar propiedades directamente desde su celular gracias a la app BP Venta de Bienes, disponible en App Store y Google Play.

La aplicación permite revisar opciones, guardar propiedades favoritas y avanzar en la búsqueda al ritmo de cada persona.

Para más información, también puede consultar en el Banco Popular, escribir al correo [email protected] o puede ingresar a www.bancopopular.fi.cr y buscar la pestaña de venta de propiedades donde encontrará el catálogo actualizado.

