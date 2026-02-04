En solo un año, los ticos realizaron más de 2 millones de búsquedas médicas en internet

En Costa Rica cada vez más personas utilizan internet para elegir a sus doctores, así lo reveló un nuevo estudio de Huli, el cual indica que más de 2,1 millones de búsquedas médicas se realizaron en Google y directorios especializados entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025.



Las diez especialidades médicas más buscadas en el país, de acuerdo con la plataforma médica Huli, son: Dermatología, Urología, Ginecología, Psiquiatría, Psicología, Otorrinolaringología, Ortopedia, Oftalmología, Neumología y Neurología, dice el informe.



Los resultados evidencian que la búsqueda de atención médica no se limita a situaciones de urgencia, sino que incluye consultas preventivas, atención en salud mental y el manejo de afecciones comunes que impactan la calidad de vida.



Ansiedad y depresión, Trastorno por Déficit de Atención (TDAH), enfermedades de transmisión sexual, vértigo, alopecia y orzuelos, exámenes ginecológicos de rutina son las condiciones más frecuentes por las que consultan los pacientes.



El estudio revela que los pacientes prefieren agendar en línea y fuera del horario tradicional. De hecho, más del 60% de las citas se concretan mediante apps, sitios web y directorios como www.hulihealth.com.



El estudio también señala que el grupo más activo al agendar está entre los 25 y 44 años, y que un 63.8% de las citas son tomadas por mujeres, quienes habitualmente gestionan también la salud de sus familias.



Ahora el paciente puede leer opiniones reales de otros pacientes, ver calificaciones sobre atención, puntualidad y profesionalismo, comparar especialistas por ubicación, agendar su cita en segundos, sin llamadas ni filas.



Si usted desea más información, puede ingresar a www.hulihealth.com.



