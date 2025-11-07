Emprendedoras de San Carlos transforman la cerámica en oportunidad y bienestar

La móvil que conecta con las historias de Más que Noticias llegó a Florencia de San Carlos para conocer una iniciativa que demuestra cómo el arte puede cambiar vidas.

En esta comunidad, un grupo de mujeres decidió transformar la cerámica en una herramienta de sustento, relajación y encuentro.

Tatiana Argüello, fundadora de Arte Cerámico San Carlos, comenzó hace ocho años cuando buscaba generar ingresos para pagar sus estudios universitarios.

“Inicié con la fabricación y monté una pequeña fábrica de artesanías en cerámica. Durante siete años produjimos piezas y hace un año abrimos nuestra propia tiendita para vender directamente nuestros productos”, contó.

La iniciativa ha crecido al punto de convertirse en un espacio donde otras personas también pueden aprender y crear.

“La necesidad de la gente, el estrés laboral, todo eso nos motivó a abrir cursos. Aquí encuentran un espacio de dispersión, donde pueden relajarse y olvidarse de las preocupaciones del día a día”, explicó Tatiana.

Entre sus alumnas hay jubiladas, docentes y vecinas de la zona que encontraron en la cerámica una nueva pasión.

“Me pensioné y no quería estar en mi casa sin hacer nada. Esto me ha servido no solo para vender, sino también para regalar piezas a mis hijos y nietos”, comenta Auxiliadora Quesada.

El proyecto también aprovecha la tecnología: gracias a una conexión de internet estable y veloz, logran promocionar sus productos y talleres en redes sociales.

“Nos pueden encontrar como Arte Cerámico San Carlos en Facebook y TikTok. Gracias a eso nos visitan personas de diferentes partes del país, desde Guanacaste hasta San José”, señala Tatiana.

Además del sustento económico, este emprendimiento ha traído bienestar y tranquilidad a quienes lo integran.

La historia de Arte Cerámico San Carlos es ejemplo de cómo la creatividad, el trabajo y la conexión, tanto humana como digital, pueden florecer incluso lejos del Gran Área Metropolitana.

Una muestra de que en cada rincón de Costa Rica, el espíritu “pura vida” sigue moldeando sueños con las propias manos.