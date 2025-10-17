Electrodomésticos desde ₡6.000: ¡Llegan a Ekono los precios “WOW” de fin de año!

“¡Somos más ekonómicos!” es una celebración que reunirá a colaboradores y clientes, este viernes, para darle la bienvenida a la temporada de fin de año.



Durante la inauguración, Ekono anunciará la llegada de productos 100% nuevos cada semana. Podrá encontrar artículos para el hogar, decoración, moda y juguetes (ver video adjunto).

Entre las principales ofertas destacan artículos navideños desde ¢1.000, ropa desde ¢2.500, electrodomésticos desde ¢6.000 y una amplia variedad de productos con precios “WOW”, para todos los gustos y presupuestos.



351 personas se integran este año a la familia Ekono, reforzando el compromiso de la empresa con el crecimiento del país.