El voto electrónico no estará en estas elecciones y esta es la razón clave

¿Qué pasó con el voto electrónico?

Durante las elecciones municipales de 2024, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) implementó la papeleta única electrónica. Los votantes seleccionaban su opción en una consola con pantalla táctil y luego imprimían la papeleta, mientras la información quedaba almacenada en un chip. El método permitía agilizar el conteo de votos, aunque también se verificaban manualmente.

Sin embargo, para estas elecciones nacionales el proceso volverá al sistema tradicional: papel y crayola.

¿Por qué no habrá voto electrónico esta vez?

“A partir de un estudio que se ha hecho de mercado los costos para ampliar la cobertura de este no se justifican para el proceso electoral presidencial y hemos venido determinando, aunque estamos todavía en análisis que este tipo de herramientas nos resulta más útiles en una elección municipal que en una elección presidencial por la cantidad de candidatos y partidos que están en la contienda”, aseguró Gerardo Abarca, Director Registro Electoral.

¿Significa esto que la tecnología queda descartada para siempre? No. Abarca confirmó que el TSE mantiene abierta la posibilidad de retomar herramientas digitales: “Sin duda no se ha descartado de ninguna manera la utilización de tecnología en la gestión de las Juntas receptoras de votos y es algo que el Tribunal Supremo de Elecciones analiza constantemente a efectos de mejorar de manera continua los procesos electorales”.

La institución valorará reinstalar el sistema en las elecciones municipales de 2028 o en las nacionales de 2030, siempre y cuando los estudios técnicos y financieros lo permitan.​