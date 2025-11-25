El talento de Valentina y el espíritu de la Banda Municipal de Acosta cruzan fronteras

Valentina nació con discapacidad visual, pero sin duda la música le iluminó el camino.

“Desde muy chiquitita siempre me gustó mucho escuchar música y ponerme a cantar. Siempre me gustó mucho cantar y siempre la vi cómo un refugio”, aseguró Valentina.

Vale tiene una condición visual que se llama retinosis pigmentaria y empecé a notar que ella tenía un oído, pero algo excepcional desde bebé”, comentó Mariana Durán, madre de Valentina.

Ese oído le ayudó a cumplir su gran sueño, pertenecer a la Banda Municipal de Acosta, en donde sus compañeros y maestros le dan la oportunidad de brillar.

“La Banda es como una familia muy bonita, y, entre todos siempre nos apoyamos, para mí es un poco difícil por ejemplo los ensayos que yo no sé, por ejemplo para dónde ir o así, pero siempre están las personas que lo ayudan a uno sin hacerlo sentir una carga, sino más bien como algo que ellos quieren hacer por cariño” comentó Vale.

“Yo siento que las limitaciones son algo que nosotros mismos nos imponemos tal vez, porque no es mentira que por ejemplo para mí que no veo bien es más difícil algunas cosas, pero siempre hay que tener disciplina, responsabilidad y el amor más que todo”, aseguró Vale.

“Los miedos siempre están presentes desde el principio, el año pasado por ejemplo esa gira a Guanacaste fue la primera vez que Valentina se fue sin mamá”, comentó emocionada su doña Mariana.

Pero estaba toda su familia de la banda con quienes compartirá una nueva aventura pero esta vez en México.

“Siento mucha emoción de poder estar en México representando a Costa Rica y a Acosta”, comentó feliz Vale.

"Esa Banda de Acosta muchas personas se levantan pensando cómo hacer las cosas mejor y sin duda eso es donde nosotros podemos decir que empatamos las visiones entre lo que es una empresa cooperativa, como lo es Coopealianza y ese proyecto tan hermoso como la Banda de Acosta", comentó Francisco Montoya,. Gerente General de Coopealianza.

Esta banda no solo forma músicos forma ciudadanos con visión, metas y sentido pertenencia.

