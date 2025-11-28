El sueño que une a tres hermanas en la Banda de Acosta

En la Banda Municipal de Acosta, además de los instrumentos, suena con fuerza el sueño compartido de tres hermanas.

Rachel Mendieta recuerda como, cuando veía a la agrupación, le llamaba poderosamente la atención su música. Después de un tiempo, mediante el apoyo de su familia, pudo sumarse a la banda.

"Era mi sueño. Siempre me ha gustado bailar, desde chiquitilla. Yo bailaba en la escuela. Siempre fui muy participativa en todo", contó por su parte su hermana Britanny.

Aquella cercanía con la banda acabó por arrastrar a Brigette, una tercera Mendieta, al mundo de la música. "La principal motivación para mí fue ver a mi hermana en presentaciones y en ensayos", relató.

Los sábados, ellas acomodan productos, atienden clientes, o entregan pedidos. Hacerlo les permitió solventar los gastos en México, donde la Banda Municipal de Acosta se presentará en el Desfile Bolo Fest el 29 de noviembre y en la Embajada de Costa Rica en México, el 1.° de diciembre.

"Como mamá me siento súper orgullosa de ver ahora a las tres. Es difícil muchas veces por la situación económica, pero ellas le ayudan al papá a ir a la feria, yo vendo mis artesanías y con eso tratamos de cubrir algunos gastos", reseñó la madre de estas integrantes de la banda, Lizeth Cascante.

Rachel indicó con orgullo que su familia depende de un agricultor y una ama de casa.

"A mí me encanta demasiado ir a la feria por interactuar con las personas. Yo le ayudo a mi papá y él me ayuda a mí económicamente para poder cumplir mis sueños. También la gente que conozco en la feria me apoya mucho porque a veces yo llevo jaleas para vender para ayudarme un poquito y ellos siempre estaban ahí apoyándolo a uno", aseguró por su parte Britanny.

En cambio, Brigette ayuda a su mamá a pintar las artesanías.

"Me siento muy feliz porque otras giras acá no he podido acompañarlas. Este viaje (a México) sí me permitió el Señor ir a acompañarlas", comentó por su lado Lizeth.

Muchos de los jóvenes que integran el grupo jamás imaginaron que iban a tocar en otro país, pero el trabajo en equipo y el respaldo de su comunidad les abrió fronteras.



Al respecto, el gerente general de Coopealianza, Francisco Montoya, destacó:

"No hay cosa más linda que poder estar fuera del país construyendo, aportando y soñando y que se les reconozca ese esfuerzo. Creo que todos los ticos debemos reconocerle el esfuerzo a ese grupo de músicos, de talentosas personas que un día decidieron soñar, pero sobre todo hacer un sueño realidad".

Britanny lo tiene claro: hay que ir pasito a pasito para llegar lo más lejos posible. Brigette ahora se fija como meta el tener más oportunidades de representar a Costa Rica. Mientras Rachel espera que la agrupación vaya a dejar al país en alto.

Tres hermanas que sueñan juntas con llegar muy lejos.