El secreto detrás de los mejores líderes: llega a Costa Rica el Método de los Colores
THT realizará una certificación internacional en el modelo DISC, impartida por Ángela Londoño.
Costa Rica vive una transformación en la gestión del talento, con más organizaciones apostando por herramientas científicas para comprender el comportamiento humano y mejorar decisiones en liderazgo y equipos.
En este contexto, THT traerá al país una certificación internacional impartida por la expositora Ángela Londoño.
Profesionales que ya cuentan con esta certificación destacan cómo el Método de los Colores®️ ha transformado su forma de liderar, comunicarse y tomar decisiones dentro de sus organizaciones. Sus experiencias reflejan el impacto práctico de esta herramienta en el día a día laboral.
La certificación internacional se realizará el 21 y 22 de abril en el Hotel Radisson San José, donde se abordará el modelo DISC para aplicar en selección, desarrollo y alineamiento.