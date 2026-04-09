El secreto detrás de los mejores líderes: llega a Costa Rica el Método de los Colores

Costa Rica vive una transformación en la gestión del talento, con más organizaciones apostando por herramientas científicas para comprender el comportamiento humano y mejorar decisiones en liderazgo y equipos.

En este contexto, THT traerá al país una certificación internacional impartida por la expositora Ángela Londoño.



Profesionales que ya cuentan con esta certificación destacan cómo el Método de los Colores®️ ha transformado su forma de liderar, comunicarse y tomar decisiones dentro de sus organizaciones. Sus experiencias reflejan el impacto práctico de esta herramienta en el día a día laboral.



La certificación internacional se realizará el 21 y 22 de abril en el Hotel Radisson San José, donde se abordará el modelo DISC para aplicar en selección, desarrollo y alineamiento.