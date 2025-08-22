El secreto detrás de 54 años de éxito y confianza en esta cooperativa financiera

Con más de 54 años de trayectoria, Coopealianza se consolida como una entidad financiera líder en el sistema nacional, destacándose por su cercanía con los asociados y clientes.

Coopealianza ha logrado mantener indicadores financieros sobresalientes, con un 19.56% en suficiencia patrimonial, el doble de lo exigido por la normativa, y reservas patrimoniales por 43,800 millones de colones, y cuenta con una reserva adicional para la cartera de crédito de casi 60,000 millones de colones.



Coopealianza ofrece una atención ágil y personalizada, con horarios ampliados, servicios telefónicos y atención por WhatsApp.

