El salvadoreño que hizo de la pintura su hogar en Costa Rica

“Yo desde pequeñito tenía rayadas todas las paredes de la casa, a mí me gustaba pintar, me gustaba dibujar caballos y casas. Esto es importante, definir bien la forma de las hojas de la orquídea”, aseguró Luis Posada.

Su vida la ha pasado en medio de pinturas y pinceles. Nació en El Salvador, pero desde hace 45 años vive en Costa Rica, donde ha desarrollado toda su carrera.

Le gusta trabajar la naturaleza, hacer murales, retratos en tinta china y óleo acrílico, entre otros.

“Yo estudié Derecho y estudié Relaciones Internacionales, y Arquitectura también, pero me dedico a pintar. No estudié pintura. Mi papá odiaba que yo pintara porque decía que los pintores se hacían alcohólicos y ellos se hacían bohemios. Él quería que yo fuera un docente universitario, un profesional diferente”, explicó. ﻿

Le dicen el artista de los artistas. Muchas de sus pinturas están en manos incluso de actores de cine.

“Lo hacen firmar a uno contratos de confidencialidad y todo eso, pero sí tengo la autorización. Yo le pedí el favor a Mel Gibson, yo le pinté algunas obras a él, y él me recomendó con un grupo importante de gente cercana a él”, comentó.

Don Luis Posada hace actualmente este mural para la Fundación RAHAB.