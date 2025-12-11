El salvadoreño que hizo de la pintura su hogar en Costa Rica
Aunque siguió varias carreras universitarias, hoy dedica su vida al arte en nuestro país, donde crea murales, retratos y obras para figuras del cine internacional.
“Yo desde pequeñito tenía rayadas todas las paredes de la casa, a mí me gustaba pintar, me gustaba dibujar caballos y casas. Esto es importante, definir bien la forma de las hojas de la orquídea”, aseguró Luis Posada.
Su vida la ha pasado en medio de pinturas y pinceles. Nació en El Salvador, pero desde hace 45 años vive en Costa Rica, donde ha desarrollado toda su carrera.
Le gusta trabajar la naturaleza, hacer murales, retratos en tinta china y óleo acrílico, entre otros.
“Yo estudié Derecho y estudié Relaciones Internacionales, y Arquitectura también, pero me dedico a pintar. No estudié pintura. Mi papá odiaba que yo pintara porque decía que los pintores se hacían alcohólicos y ellos se hacían bohemios. Él quería que yo fuera un docente universitario, un profesional diferente”, explicó.
Le dicen el artista de los artistas. Muchas de sus pinturas están en manos incluso de actores de cine.
“Lo hacen firmar a uno contratos de confidencialidad y todo eso, pero sí tengo la autorización. Yo le pedí el favor a Mel Gibson, yo le pinté algunas obras a él, y él me recomendó con un grupo importante de gente cercana a él”, comentó.
Don Luis Posada hace actualmente este mural para la Fundación RAHAB.
“Hay mucha gente que piensa el día en que se va a pensionar, y eso ni siquiera pasa por mi cabeza, porque mi trabajo no es como trabajo, sino que yo cada día me levanto para divertirme con mis pinceles y mis colores y enfrascarme en ese mundo especial”, finalizó.