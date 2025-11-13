El Rey de la Navidad revela las tendencias para decorar en este 2025

La temporada más mágica del año llega con nuevas ideas, colores y estilos. Almacenes El Rey, reconocido por ser El Rey de la Navidad, presenta las tendencias que iluminarán los hogares costarricenses en este 2025.

Con una combinación de colecciones clásicas e innovadoras, la propuesta de este año busca inspirar a las familias a crear espacios llenos de calidez, brillo y alegría, sin dejar de lado el cuidado del presupuesto.



“Este año destacan cinco colecciones principales. Tres de ellas conservan la esencia tradicional de la época: Nostálgica Navidad, con los clásicos rojo, verde y dorado; Destellos de Magia, que combina blanco y dorado; y Nieve Encantada, con la elegancia del blanco y la plata. Las propuestas más vanguardistas llegan con Rojo Carmesí, un estilo minimalista en tonos intensos, y La Noche Estrellada, una mezcla moderna de azules y dorados”, según explicó Álvaro López, decorador de la marca.​

Para quienes desean renovar su decoración sin grandes gastos, López sugiere mantener una paleta de tres colores y realizar cambios sutiles que den un aire fresco al ambiente navideño. Además, recordó que Almacenes El Rey ofrece productos para todos los presupuestos y que esta semana los clientes pueden disfrutar de un 50% de descuento en todos los artículos de Navidad, promoción válida hoy, miércoles 12, y este jueves 13 de noviembre.



Las tiendas estarán abiertas hasta las 8 o 9 de la noche, dependiendo de la sucursal, y la misma variedad de productos está disponible en línea a través de www.almaceneselrey.com, con opción de entrega a domicilio.



Con 18 almacenes en las siete provincias del país y un servicio especial de ventas corporativas para empresas y grupos, Almacenes El Rey reafirma su compromiso de llevar la magia de la Navidad a cada rincón del país con creatividad, buen gusto y grandes promociones.