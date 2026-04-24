El puente que cambió para siempre el viaje entre La Fortuna y Monteverde

112 metros de largo sobre el río Caño Negro tiene el nuevo puente que conecta a El Castillo en la Fortuna de San Carlos con Monteverde, dos comunidades turísticas. Con esta infraestructura se acorta a distancia el tiempo en al menos hora y media y además se dinamiza la economía.

Según datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), entre La Fortuna y Monteverde reciben al año poco más de 700 mil turistas.

“Se logró una meta que lleva 50 años de gestión, una meta que trae mucha alegría a este corredor, desde La Fortuna, pasando por El Castillo, Monteverde, alrededores y Tilarán, venimos ya a conectar, a abrir una ruta nueva, a diversificar el producto turístico, un montón de oportunidades, cosas muy buenas para nuestras comunidades”, explicó Alejandro Weintz, de la Asociación “Castillo”, Arenal.

﻿La inversión fue de 300 millones de colones, donde involucró a la Asociación de Desarrollo Integral de La Fortuna, a la Asociación de Desarrollo del Castillo y a las municipalidades, entre otros.

