El puente que cambió para siempre el viaje entre La Fortuna y Monteverde
La obra de 112 metros reduce el viaje en hora y media y fortalece el turismo entre destinos que reciben más de 700 mil visitantes al año.
112 metros de largo sobre el río Caño Negro tiene el nuevo puente que conecta a El Castillo en la Fortuna de San Carlos con Monteverde, dos comunidades turísticas. Con esta infraestructura se acorta a distancia el tiempo en al menos hora y media y además se dinamiza la economía.
Según datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), entre La Fortuna y Monteverde reciben al año poco más de 700 mil turistas.
“Se logró una meta que lleva 50 años de gestión, una meta que trae mucha alegría a este corredor, desde La Fortuna, pasando por El Castillo, Monteverde, alrededores y Tilarán, venimos ya a conectar, a abrir una ruta nueva, a diversificar el producto turístico, un montón de oportunidades, cosas muy buenas para nuestras comunidades”, explicó Alejandro Weintz, de la Asociación “Castillo”, Arenal.
La inversión fue de 300 millones de colones, donde involucró a la Asociación de Desarrollo Integral de La Fortuna, a la Asociación de Desarrollo del Castillo y a las municipalidades, entre otros.