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El proyecto que convierte el centro de Heredia en un refugio para abejas y mariposas
Con hoteles para polinizadores y 200 metros cuadrados de jardines, Heredia apuesta por la biodiversidad urbana en su casco central mediante el proyecto Colmena.
Quienes transitan por los alrededores del parque de Heredia se toparán con hoteles de polinizadores.
Se trata de estructuras diseñadas para atraer al corazón de la ciudad a abejas, mariposas, colibríes y avispas, especies fundamentales que transportan el polen entre las flores y sostienen los ecosistemas urbanos.
Y para ello también se han colocado plantas que generen alimento en 200 metros cuadrados de jardines. Además, ya se empezó la siembra en el casco central de la ciudad de 80 arboles nativos.
El proyecto contempla una segunda etapa de trabajo con comunidades del cantón central de Heredia, en la que se ofrecerá, de forma gratuita, capacitación e implementos para quienes deseen participar. Las comunidades interesadas en unirse al proyecto Colmena pueden acercarse a la Municipalidad de Heredia para ser tomadas en cuenta en esta próxima fase.