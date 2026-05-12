El proyecto que convierte el centro de Heredia en un refugio para abejas y mariposas

Quienes transitan por los alrededores del parque de Heredia se toparán con hoteles de polinizadores.

Se trata de estructuras diseñadas para atraer al corazón de la ciudad a abejas, mariposas, colibríes y avispas, especies fundamentales que transportan el polen entre las flores y sostienen los ecosistemas urbanos.





Y para ello también se han colocado plantas que generen alimento en 200 metros cuadrados de jardines. Además, ya se empezó la siembra en el casco central de la ciudad de 80 arboles nativos.