El método que le quita el miedo a hablar inglés: así enseñan en el Instituto Interactivo

Aprender inglés no tiene por qué ser complicado ni intimidante. De hecho, el idioma es mucho más sencillo que el español, siempre y cuando se enseñe con el método correcto.

El Instituto Interactivo nació precisamente a partir de la pasión de Ronald Alfaro por los idiomas y del análisis profundo que hizo del inglés desde temprana edad. De ese estudio surgió el método de los “cuatro círculos”, un sistema que simplifica el aprendizaje y lo hace accesible para personas de cualquier nivel, edad o condición.

“El inglés es un idioma completamente estructurado. Todas las oraciones se construyen igual y eso elimina la confusión. El miedo aparece cuando la gente cree que funciona como el español, pero no es así”, explica Alfaro.

Mientras que en español un solo verbo puede tener hasta 65 formas distintas, en inglés la mayoría de los verbos solo manejan dos o tres. Esta lógica permite que el estudiante deje de memorizar reglas complejas y empiece a entender la mecánica del idioma.

“El objetivo es que la persona deje de pensar en español y empiece a pensar en inglés. Eso es parte de la programación neurolingüística que aplicamos en nuestras clases”, señala.

Otro de los pilares del sistema es la pronunciación, que se enseña de forma paralela. Aunque el inglés utiliza las mismas cinco vocales que el español, estas producen 21 sonidos diferentes, lo que suele generar inseguridad al hablar.

En el Instituto Interactivo, este aspecto se aborda mediante el Sistema de Precisión Total, explicado en el libro Easy English Book, donde los estudiantes practican hasta que el proceso se vuelve automático y natural.

Tras la pandemia, el instituto adoptó un formato 100 % virtual, permitiendo a los estudiantes aprender desde casa, sin presas ni desplazamientos. Además, el método está especialmente diseñado para adultos que necesitan aprender inglés con urgencia por razones laborales.

Como parte del programa, el Instituto ofrece cinco sesiones gratuitas de inducción con el director académico, clubes de conversación semanales y clases adicionales para reforzar la confianza al hablar.

