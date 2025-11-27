El maestro que encontró en Acosta su misión de vida y creó un movimiento musical

Jose Manuel Mora Corrales tiene 42 años, y de esos ya acumula 18 liderando la Banda Municipal de Acosta. Dieciocho años que no se miden solo en ensayos o desfiles, sino en los rostros de cientos de jóvenes que han encontrado en la música un refugio, una oportunidad y, muchas veces, un destino.

“Ha marcado mi vida completamente desde que inicié, ha sido parte de la esencia, he podido vivir momentos tristes, momentos con mucha alegría, he enfrentado cualquier cantidad de dificultades, sin embargo, han hecho hoy en día la persona que soy, me han enseñado parte de tener perseverancia, disciplina, ser constante y sobre todo tener mucho amor para poder trabajar con las personas”, comentó Jose Manuel Mora.

Educador de profesión, convirtió la música en una misión que ya ha acompañado varias generaciones.

Para muchos de sus estudiantes, el maestro se convirtió también en un adulto de referencia, un aliado silencioso que aparece cuando más se necesita. “Él es una persona en que se puede confiar, sé que si algo me pasa en la universidad o cuando estaba en el colegio él era un gran apoyo para mí, porque lo conozco desde que tengo 8 años y lo veo más como un tío que como un profe”, compartió Naomy Solís, integrante de la banda.

El liderazgo de Mora no pasa desapercibido en Acosta.

“Uno de los responsables de este logro de la Banda Municipal se llama Jose Manuel Mora su director o Julio López el subdirector personas que iniciaron desde su juventud en este proyecto y que le han dedicado alma, vida y corazón, ambos son personas sencillas, humildes pero con gran servicio hacia la comunidad de ahí que hoy se visualiza en una banda ordenada, disciplinada y de trayectoria internacional”, comentó Nelson Umaña, Alcalde de Acosta.

Porque apoyar una banda no es solamente apoyar música. Es respaldar disciplina, abrir oportunidades, sostener esperanzas. Y Mora lo sabe: “Es algo inexplicable, porque realmente si yo me devuelvo a la generación que inició en el 2008 es totalmente otro grupo y cada año van cambiando y lo más bonito es cuando uno se los topa en la calle y le dicen me acuerdo cuando fuimos a tal lado, cuando se nos dio la experiencia de vivir un Festival de la Luz… ha marcado una huella y un antes y después en muchas de las personas”.

Hoy, más de 200 jóvenes son parte de esta banda que se prepara para representar a Costa Rica en México. Lo harán, una vez más, de la mano del hombre que hizo de la música un compromiso con su comunidad y de Acosta un lugar donde la disciplina y la pasión se aprenden marchando.