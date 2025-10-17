El joven que convirtió el Internet en su taller de sueños

La móvil que conecta con las historias de Más que noticias se fue hasta la Zona Norte del país para conocer a Chris, un joven de colegio que, con creatividad y mucha determinación, ha logrado sacar adelante su sueño gracias al poder del Internet.

Su gran pasión es el baile folclórico, pero como él mismo cuenta, este arte implica muchos gastos. Por eso, decidió aprovechar su gusto por las manualidades para financiar sus vestuarios y presentaciones. “Lo vi como una manera de seguir adelante con el baile y no tener que pedirle siempre dinero a mis papás, sino poder costearme yo mis cosas”, cuenta orgulloso.



Y lo logró utilizando una herramienta muy particular: las redes sociales. “Gracias a TikTok y Pinterest aprendí todo lo que sé. Buscaba videos paso a paso sobre la técnica de alambrismo y ahí encontraba las guías. Casi que aprendí gratis”, relata.



Su constancia ha dado frutos. Justo cuando comenzó a interesarse por el alambrismo, el algoritmo de TikTok le mostró una tienda en Ciudad Quesada donde pudo conseguir todos los materiales. Hoy, vende sus creaciones a los turistas (ver video adjunto).



El amor por el baile, dice Chris, nació desde pequeño, cuando su mamá lo inscribió en un grupo de danza en Santa Rosa. “Al principio no me encantaba, pero con el tiempo algo hizo clic. Empecé a ensayar y ensayar hasta que me enamoré de esto”, recuerda con una sonrisa.



Ahora sueña con estudiar danza y obtener una licenciatura en creación de coreografías, para dedicarle su vida al arte que lo apasiona. Desde su hogar, rodeado de naturaleza y tranquilidad, Chris demuestra que los sueños pueden hacerse realidad cuando se combinan el talento, el esfuerzo y las herramientas adecuadas.