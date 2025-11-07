El héroe silencioso del Hospital México: 20 años donando plaquetas y esperanza

“El saber que con lo que yo hago, mucha gente que está internada aquí en el hospital va a tener una segunda oportunidad de vida, mucha gente que yo seguramente nunca las voy a conocer, ellos no me van a conocer a mí, pero yo sé que yo les puedo ayudar y entonces eso me motiva mucho”, aseguró Sergio Benavides, donador de sangre.

A Benavides es común verlo cerca del Banco de Sangre del Hospital México. Al mes llega al menos en dos ocasiones, la mayoría de veces para donar plaquetas (ver video adjunto).

“Yo he salido de aquí y he visto a jóvenes llorar, madres llorando, abuelos llorando, porque tienen a una persona aquí que no saben si va a poder salir o no y entonces eso me lleva a mí al compromiso de saber que con lo que yo hago, ellos pueden volver a tener felicidad en el entorno de su familia, entonces esas son cosas me motivan mucho para venir a menudo aquí”, agregó.

Durante 20 años ha hecho esta labor: según registros del centro médico ya son 122 donaciones, 108 de plaquetas.

Este vecino de La Uruca, San José, y padre de cuatro hijos, dice que seguirá donando mientras su salud se lo permita.

“Vamos a un partido de fútbol y salimos reclamando porque el partido estuvo malísimo y no ganamos nada: aquí, cada vez que vengan, les aseguro que van a salir ganando, es una satisfacción muy grande y por goleada, claro que vamos a salir ganando”, concluyó don Sergio.

