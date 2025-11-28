El guardián invisible que sostiene cada interpretación de la Banda Municipal de Acosta

“Yo siempre he pensado que la felicidad de poder venir y formar a una persona en un ámbito tan bonito como la música ya es una ganancia para uno, no es algo económico, sino es alcanzar metas, objetivos, desarrollar valores, disciplina, respeto y a través de los años eso es lo que hemos venido fomentando, que la gente entienda que la música es parte del desarrollo de ser humano para poder alcanzar muchas cosas”, aseguró López.

La precisión es su oficio. Cada presentación de la banda pasa por su criterio y su oído, que velan porque el conjunto suene con la elegancia y la fuerza que los caracteriza. Allí, en cada escenario, aparece su trabajo, aunque él no esté en el reflejo de los focos.

“Él para mí ha sido el mayor apoyo en la parte musical, porque para yo entrar a la UCR él me ayudó demasiado con estudiar y todo lo demás, y con la parte de las bandas de conciertos que forma la Banda de Acosta, también me ayudó muchos años porque yo formé parte de la banda de conciertos como cuatro años tal vez, y sí, esa es la parte en la que más apoya Julio, en la musicalidad y como las partes musicales”, comentó Naomy Solís, integrante de la banda.

La formación ha sido un camino de constancia. “Y ha sido de muchas satisfacciones, muchas alegrías, también mucho trabajo, uno podría decir que es un sacrificio, pero es que cuando hay cosas buenas no es un sacrificio, sino es un esfuerzo, es parte del estudio, es parte de lo que se puede lograr a la hora de formar jóvenes a través del tiempo”, explicó López.

Su labor se trenza con la del director José Manuel Mora, con quien ha construido una alianza musical que sostiene el proyecto. “Julio es un extraordinario profesional, pero más que profesional es un extraordinario ser humano, es un ser humano en el cual hemos podido trabajar con él a lo largo de los años y nos hemos acoplado muy bien, claramente como todo hemos tenido las diferencias y demás, pero siempre se sobrellevan, se sobrepasan, porque el amor que le tenemos a la música, el proyecto es algo que nos une en común y hace que podamos seguir adelante”, afirmó Mora.

La Banda Municipal de Acosta está integrada por más de 200 jóvenes del cantón y de comunidades cercanas. Su talento —respaldado por esta estructura silenciosa, rigurosa y dedicada— ha llegado a escenarios tan prestigiosos como el Desfile de las Rosas en Pasadena, California. Ahora, ese mismo sonido viajará a México, donde volverán a mostrar el resultado del trabajo que López ha cultivado durante años.