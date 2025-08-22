El girasol: una flor que inspira toda su vida

Nos vinimos con la móvil que conecta con las historias de Más que Noticias a uno de los campos de girasoles más populares de este país. Pero también lo hicimos para seguir al Giramóvil, un vehículo muy especial que es conducido por una muchacha cuya vida gira, literalmente, alrededor de los girasoles.

Mónica Quesada es la dueña del Giramóvil, un carro modelo 93 que tiene desde hace aproximadamente dos años y que ha sido completamente decorado con temática de girasoles. Todo en él está inspirado en esta flor que, según ella, representa su vida y su conexión con Dios, porque el girasol siempre busca al sol, y para ella, el sol es Dios.



Mónica es diseñadora de bisutería artesanal, todo hecho a mano y con inspiración en girasoles. Asegura que comenzó a aprender viendo tutoriales en internet, pero el año pasado se capacitó formalmente en el INA, y actualmente estudia Artes Plásticas.



Afirma que su objetivo siempre ha sido transmitir felicidad: "Uno viene a esta vida a ser feliz", dice convencida.



El internet ha sido clave para seguir sus estudios, ya que le permite conectarse a sus clases desde cualquier lugar. Además, destaca que en San Carlos se vive muy tranquilo, lo cual la inspira aún más a crear.



En redes sociales la pueden encontrar como “Girasol: detalles que realzan tu belleza”, o contactarla directamente al teléfono 8678-7532.