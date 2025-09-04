El efecto dominó en la salud dental: una pieza dañada puede afectar todo el sistema

La boca funciona como un engranaje en perfecto equilibrio, donde cada pieza dental cumple un rol esencial. Por eso, cualquier daño en un diente, por pequeño que parezca, puede generar un efecto dominó en todo el sistema masticatorio.



“Pensemos en esas calzas que están desajustadas, como las antiguas amalgamas plateadas. Estas no tenían una adhesión química al diente y dejaban espacios que provocaban filtraciones. Con el tiempo, esas filtraciones desencadenaban caries”, explicó el odontólogo Jerry Muñoz.



El especialista advierte que la carie no solo compromete la pieza afectada, ya que los microorganismos presentes se propagan y pueden dañar dientes vecinos. Este fenómeno se observa incluso en niños desde edades tempranas.



Además, la falta de una pieza dental puede generar un desequilibrio en la cavidad oral, ocasionando dolores en la mandíbula y molestias adicionales. “Aunque tengamos una buena higiene, los problemas se pueden presentar según el caso y los hábitos de cada persona”, agregó Muñoz.



El mal aliento también puede estar relacionado con la acumulación de microorganismos en cavidades dentales y, muchas veces, estos problemas avanzan sin dolor ni síntomas evidentes.



En cuanto a la higiene, el especialista recomienda no cepillarse inmediatamente después de comer. Lo ideal es esperar unos 30 minutos, lo mismo que con el uso del hilo dental, para proteger mejor el esmalte dental.