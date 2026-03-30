El 'boom' de la leche Pinito ahora llega en forma de batido y usted tiene que probarlo

La tradición y el sabor de la temporada se hacen presentes con “Receta Recuperada”, una propuesta de Pinito que busca rescatar los sabores clásicos de Semana Santa con opciones prácticas y deliciosas para compartir en familia.

En esta ocasión, la receta protagonista es un batido de mango y melocotón, ideal para preparar en casa con ingredientes fáciles de conseguir y en pocos minutos. Además de ser refrescante, se convierte en una excusa perfecta para involucrar a los más pequeños en la cocina y crear momentos especiales.



Ingredientes:

1 taza de leche Pinito.

1 melocotón grande, pelado y picado.

1 taza de mango maduro en trozos.

2 bolas de helado de vainilla.

½ taza de jugo de naranja Dos Pinos.

Hielo al gusto.



Paso a paso:

Coloque en la licuadora la leche Pinito junto con el melocotón y el mango. Agregue las dos bolas de helado de vainilla para aportar cremosidad.

Luego, incorpore el jugo de naranja, que le dará un toque cítrico y refrescante. Añada hielo al gusto para lograr la textura deseada.

Por último, licúe todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea.

Sirva de inmediato y disfrute frío.



El resultado es un batido cremoso, frutal y lleno de tradición, perfecto para combatir el calor de Semana Santa. Esta receta demuestra que, con pocos ingredientes, es posible rescatar sabores de siempre y transformarlos en nuevas experiencias para toda la familia.