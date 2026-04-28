Educación para todos: la U Central amplía su oferta con programas para todas las edades

La U Central fortalece su oferta académica a través de la Central de Aprendizaje, con programas diseñados para atender a distintos públicos y etapas de vida, promoviendo el desarrollo de nuevas habilidades y la exploración de intereses diversos.

Dentro de su propuesta, destacan opciones técnicas como el programa de asistente veterinario, a esto se suman cursos complementarios, como primeros auxilios veterinarios, así como iniciativas dirigidas a adultos mayores y programas para jóvenes enfocados en habilidades del futuro.



Desde la U Central aseguran que dar el primer paso hacia el aprendizaje continuo es fundamental, ya que invertir en educación sigue siendo una de las decisiones más acertadas para construir un mejor futuro.