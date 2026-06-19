Economía circular: Philips destaca avances ambientales desde Costa Rica

Philips conmemora este mes el Día Mundial del Medio Ambiente destacando los avances alcanzados desde su operación en Costa Rica en materia de acción climática, economía circular y gestión responsable de recursos.

La operación de Philips en Costa Rica se ha consolidado como un referente corporativo en sostenibilidad gracias a una estrategia basada en la mejora continua, la gestión eficiente de recursos y la innovación responsable. Como resultado de estos esfuerzos, la organización, según sus registros internos, ha reducido 517,8 toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO₂e) desde 2021 y mantiene una política de cero residuos enviados a rellenos sanitarios desde 2018.

“Nuestro compromiso con la sostenibilidad nace de una convicción fundamental: las personas sanas necesitan un planeta sano. Cada acción que impulsamos busca generar un impacto positivo en nuestros colaboradores, comunidades, pacientes y en el entorno que compartimos. La sostenibilidad no es una iniciativa aislada, sino una parte esencial de cómo operamos y construimos valor para las futuras generaciones”, señaló Rodrigo Víquez, gerente de Planta S&RC de Philips Costa Rica.





La estrategia de economía circular de la compañía se articula a través de tres pilares: el ecodiseño de productos y procesos, la eficiencia operativa basada en la reducción, reutilización, reorientación y reciclaje de materiales, y una gestión responsable que garantiza la trazabilidad del 100% de los residuos especiales y ordinarios mediante gestores certificados. Actualmente, el 95,5% de los materiales gestionados por la operación son valorizados bajo esquemas de circularidad.

Estos resultados han sido respaldados por reconocimientos y certificaciones de alcance internacional. La organización cuenta con las certificaciones ISO 14001 e ISO 14064, mantiene la certificación Carbono Neutral desde 2021 y posee la certificación TRUE Zero Waste, que valida sus prácticas de aprovechamiento eficiente de recursos. Asimismo, fue reconocida recientemente con el premio Compromiso con la Excelencia por su proyecto de Gestión Circular de Materiales.

Más allá del desempeño ambiental, Philips impulsa programas que fortalecen la salud y el bienestar de las personas. Cada año, más de 5.000 vidas son impactadas a través de iniciativas sociales internas y externas, apoyadas por 15 alianzas estratégicas con organizaciones comunitarias. Además, la empresa desarrolla ocho campañas anuales de salud dirigidas a colaboradores y sus familias, promoviendo entornos laborales inclusivos, diversos y centrados en el bienestar integral.

“Los desafíos ambientales requieren una acción colectiva. En Philips creemos que cada persona tiene la capacidad de generar cambios positivos a través de decisiones conscientes y comportamientos responsables. Nuestro llamado en este Día Mundial del Medio Ambiente es a reconocer que el bienestar humano y la protección del planeta son objetivos inseparables”, agregó Víquez.

De cara al futuro, Philips continuará fortaleciendo sus iniciativas de economía circular, eficiencia energética, descarbonización y desarrollo social, impulsando una operación cada vez más responsable y consciente desde Costa Rica, en línea con su propósito global de mejorar vidas.



