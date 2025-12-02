Eagle impulsa una “Navidad segura” con innovación eléctrica y certificaciones internacionales

Eagle es una empresa costarricense con más de 44 años de experiencia en el mercado latinoamericano, reconocida por su innovación y compromiso con la seguridad eléctrica. Desde su planta en Costa Rica, Eagle fabrica la prestigiosa línea plata, una colección de plaquería moderna que cuenta con certificaciones internacionales que garantizan calidad, durabilidad y cumplimiento de las normas del código eléctrico.

El producto estrella de esta línea plata es el tomacorriente con tecnología “Tamper Resistant”, diseñado para proteger a los más pequeños del hogar al evitar que puedan introducir objetos en la ranura del tomacorriente.

Eagle recomienda a la población instalar tomacorrientes GFCI en zonas donde hay agua o humedad para disminuir el riesgo de accidentes eléctricos.

En esta época tan especial Eagle lanza su campaña “Navidad segura” una iniciativa que busca crear conciencia sobre el uso responsable de conexiones eléctricas al decorar nuestros hogares, porque celebrar con alegría también significa hacerlo con seguridad.