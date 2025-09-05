Donde otros ven basura, ella ve tesoros: Priscilla transforma residuos naturales en arte

Llegamos con la móvil que conecta con las historias de Más que noticias a conocer a doña Priscilla, una artesana que, donde muchos ven basura, ve un tesoro.

Priscilla Almendares inicia su día muy temprano para poder recolectar todas las semillas de palmera necesarias para su emprendimiento; eso sí, estas semillas deben estar secas o un poquito húmedas. Esto lo utiliza para hacer collares y todo tipo de artesanía con residuos naturales (ver video adjunto).



Parte de la identidad de su marca son las tortugas, ya que cuenta que, a pesar de que es de Matina de Limón, un cantón donde hay desove de tortugas todos los años, ella nunca había experimentado algo tan lindo como ver a estos animales desovar. Todo cambió un día que fue voluntaria durante la temporada en la Reserva Pacuare, y le encantó.



Un día la tomaron en cuenta en el ICT para hacer un curso dentro del programa “Limón Dulce”, donde apoyan a los artesanos de comunidades cercanas.



“El internet es algo importante porque puedo promover mi emprendimiento”, asegura Priscilla, quien agrega que en esa zona la vida es “muy tranqui”, y por eso su esposo la ayuda a cortar maderas para sus artesanías.



Si usted desea contactar a doña Priscilla, puede llamarla al teléfono 8597-8298 o buscarla en redes sociales como ‘Artesanías Verde Caribe’.