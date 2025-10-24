Doña Vicky y don Edelman: el amor que cose, baila y nunca se apaga

La móvil de Más que Noticias llegó hasta el barrio San Rafael de Siquirres para contar una historia de amor que desafía al tiempo. Allí viven doña Vicky y don Edelman, una pareja que ha hecho de la alegría, la fe y el baile su mejor receta para la felicidad.

Ella, siempre sonriente y con sus propias creaciones hechas a mano, conserva intacta su pasión por la costura, oficio con el que durante años sostuvo a su familia. “Antes me salvó la vida, con eso le di estudio a mis hijos y de comer”, recuerda con orgullo.



Se conocieron en 1982 y, desde entonces, no se han separado. Hoy disfrutan de una vida tranquila: van a misa, salen a comer, bailan y rezan el rosario cada noche. A sus años, viven cada día con gratitud y una energía que sorprende.



Doña Vicky también se ha adaptado a los nuevos tiempos. Usa internet para aprender recetas, ver videos y practicar nuevos pasos de baile. “Yo aprendí cosas que nunca había visto, gracias a la tecnología”, comenta entre risas.



Por su parte, don Edelman recuerda con cariño su paso por el ferrocarril, donde trabajó durante 35 años. Empezó como peón y en 1972 llegó a ser conductor. Hoy, dice que sus días transcurren “al ritmo del pasito tung-tung”, una forma alegre de decir que sigue disfrutando de la vida.



Su historia, sencilla y luminosa, demuestra que el amor no se mide en años, sino en gestos compartidos. En cada baile, en cada oración y en cada puntada, doña Vicky y don Edelman mantienen viva una historia que inspira y emociona.



