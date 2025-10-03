Doña Mari: sabores, resiliencia y esperanza desde Pérez Zeledón

En 2014, doña Mari inició su proyecto tras capacitarse en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) en cursos de chileras, encurtidos y mermeladas. Sin embargo, su pasión por la cocina nació desde niña, cuando disfrutaba crear e inventar nuevas recetas. Hoy su emprendimiento va mucho más allá de las chileras: ofrece salsa de maracuyá, crema de cacao, chocolatosas, que es el nombre que ella inventó para los populares apretados.

Con el deseo de crecer, también se formó en herramientas digitales como PowerPoint y Excel, aprovechando clases en línea desde su hogar. Ahora promociona sus productos a través de Facebook bajo el nombre Artesanales Mari, y además dedica tiempo a coser, aunque solo para su casa.



La vida en su comunidad, como ella misma dice, se vive “muy tranqui”. Sin embargo, en diciembre de 2024 enfrentó la prueba más dura de su vida: la pérdida de su hijo menor en un accidente acuático. Con valentía, asegura que día a día aprende a sobrellevar el dolor.

“Tenemos un tallercito de las emociones, uno a veces está triste, en ocasiones alegre”, ﻿comparte con serenidad.



Quienes deseen apoyar su trabajo y probar sus creaciones pueden contactarla al 6258-9021 o en Facebook como Artesanales Mari.