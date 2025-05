Doña Lucrecia, la bloguera de recetas que encontró en Costa Rica su mejor sazón y su hogar

En la ciudad blanca de Guanacaste, Liberia, hay muchas historias que vale la pena contar. ¿Y qué mejor manera de descubrirlas que con la móvil que une las historias en Más que noticias?

Hoy llegamos hasta la casa de doña Lucrecia, una peruana que hace 48 años eligió a Costa Rica como su segundo hogar. Ahora, en su tercera edad, se ha convertido en bloguera de recetas. Sin saberlo, el talento que tenía en sus manos terminaría ayudando a muchas familias costarricenses.

¿Y por qué Costa Rica?

“Porque a mí me dijeron que allá no hay invierno, no hay militares... y entonces yo dije: ¡qué belleza, me voy!”, nos contó con una sonrisa doña Lucrecia.

¿Y ya se conectó al internet inalámbrico de la casa?

“Sí, claro, siempre lo uso. Llamo a mis hijos.”

Doña Lucrecia, ¿y cómo fue que se animó a tener un blog?

“Es que mis hijos me pedían tanto las recetas que me cansé de estar escribiéndolas una y otra vez. Entonces dije: ahí están, búsquenlas en internet. Yo solita lo hago: voy cocinando y tomando fotos de lo que preparo”, respondió entre risas.

¿Y por qué siente que su vida es tranquila ahora?

“Porque la disfruto. Estoy sola, pero la disfruto. Hago lo que quiero, bailo, cocino cuando quiero… definitivamente es una vida tranqui.”